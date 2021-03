Piotra Müller o projekcie ustawy ratyfikacyjnej ws. Funduszu Odbudowy: Nie ma pośpiechu

- Na ten moment tego punktu nie ma w porządku obrad, w ciągu kilku najbliższych tygodni zapewne się pojawi, a później zostanie przekazany do Sejmu- zapowiedział.

Jak tłumaczył, "nie ma pośpiechu". - W tej chwili konsultujemy przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy. Pokazujemy w jaki sposób te środki będą wykorzystane ale równocześnie czekamy na konstruktywne uwagi do tego projektu aby go odpowiednio poprawić- stwierdził.

- Polska ma jeszcze dużo czasu jeśli chodzi o ratyfikowanie tej umowy, czyli umowy, która pozwala aby wszystkie państwa Unii Europejskiej mogły korzystać ze wspólnego Funduszu Odbudowy. Wiele państw Unii Europejskiej jest jeszcze na początku tego procesu podobnie jak Polska. Mamy czas do końca kwietnia, żeby zając się tym tematem i zamknąć odpowiednią ścieżkę legislacyjną zamknąć- powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotra Müller.

Unia Europejska przedstawiła Europejski Fundusz Odbudowy warty niemal 750 mld euro. Ma on stanowić receptę na problemy gospodarcze krajów członkowskich, które powstały w efekcie pandemii koronawirusa. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ponad 57 mld euro, z czego 23,1 mld euro w formie dotacji, a 34,2 mld euro w pożyczkach.

Dopytywany, przyznał, że w "Sejmie znajdzie się taka większość, która ten plan poprze". - Zresztą ze ze strony opozycji wielokrotnie słyszeliśmy o tym,że budżet unijny jest dobry, że to budżet, który powinien zasilić możliwości inwestycyjne, rozwojowe Polski. Jestem przekonany, że taka większość w Parlamencie się znajdzie- dodał.

Pod koniec lutego premier Mateusz Morawiecki przedstawił 5 filarów Krajowego Planu Odbudowy. - Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. To program, dzięki któremu chcemy przebudować państwowe finanse, chcemy dalej przyspieszać proces cyfryzacji Polski, ale także chcemy tworzyć wielkie inwestycje- mówił.