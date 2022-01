Piotr Żyła zarażony. Występ na igrzyskach wisi na włosku

W tym sezonie Dawid Kubacki i Paweł Wąsek zdążyli już mieć pozytywne wyniki na obecność koronawirusa. Do startu igrzysk w Pekinie zostało 15 dni, więc Żyła ma jeszcze szansę polecieć. Za siedem dni będzie mógł podejść do kolejnego testu, a do wyjazdu potrzebuje czterech z rzędu.

- Piotr Żyła zachowuje szanse na wyjazd na igrzyska olimpijskie do Pekinu. Dlaczego? Bo potrzebuje tylko czterech z rzędu negatywnych testów na koronawirusa, żeby móc wylecieć. Czuje się bardzo dobrze – poinformował Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego.

Wszyscy sportowcy, którzy chcą wziąć udział w igrzyskach w Pekinie, a byli chorzy w przeciągu 30 dni od wylotu muszą wykonać kilka testów. Pierwszy na pięć dni przed, drugi na cztery, trzeci między 48 a 72 godziny i czwarty na dobę przed wylotem.