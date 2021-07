Piotr Zieliński znów nie trafi do Anglii? Real Madryt zbiera na zakup Mbappe

Co okienko transferowe, to pojawiają się plotki o transferze Piotra Zielińskiego do Anglii. We wcześniejszych latach spekulowano, że piłkarzowi najbliżej do Liverpoolu, ale w minionym tygodniu pojawiły się pogłoski o dużym zainteresowaniu ze strony Manchesteru City. Zanim temat się jednak na dobre zaczął, wszystko zakończył znany włoski dziennikarz.

- Nie sądzę, by taki transfer był możliwy. Uważam, że Zieliński zostanie w Napoli. Luciano Spalletti bardzo na niego liczy. Myślę też, że Manchester City nie sprowadzi w tym okienku pomocnika - podkreślił świetnie poinformowany Gianluca Di Marzio.

W środę klub zmienił natomiast inny Polak - Jakub Świerczok. Napastnik podpisał 2,5-letni kontrakt z japońskim Nagoya Grampus, a Piast Gliwice, który wykupił piłkarza przed Euro 2020 za milion euro, zainkasował dwukrotność tej kwoty. Na Górnym Śląsku liczba gwiazd została jednak taka sama, bo dzień wcześniej klub przeprowadził hitowy transfer Damiana Kądziora.