Piotr Zieliński wyceniony, koniec sagi z Mbappe, Chelsea szykuje ofensywę transferową

60 milionów euro będzie musiał zapłacić klub, który będzie chciał latem kupić Piotra Zielińskiego - donosi "La Gazzetty dello Sport". Prezes Napoli Aurelio De Laurentiis nie będzie brał pod uwagę niższych ofert za zawodnika, który ma za sobą najlepszy okres w karierze. W tym sezonie Zielu strzelił 10 goli i zanotował 13 asyst we wszystkich rozgrywkach, co zwiększyło zainteresowanie pomocnikiem. Znów mówi się już nawet, o ewentualnym transferze do Liverpoolu.

Na zmianę otoczenia zdaniem hiszpańskich mediów zdecyduje się tęż Kylian Mbappe. "AS" donosi, że Francuz na pewno trafi na Santiago Bernabeu, a takie doniesienia potwierdza agent Bruno Satin. Wciąż jednak nie wiadomo, czy ofensywny piłkarz będzie dostępny dla Realu Madryt już tego lata, czy w przyszłym sezonie. Ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze...

Kolejne pracowite lato na Stamford Bridge zapowiada The Athletic. Portal sugeruje, że Chelsea jest gotowa wydać dużo pieniędzy na wzmocnienia, a na rynku będzie poszukiwała napastnika i obrońcy. Roman Abramowicz jest ponoć rozczarowany, że klub do końca sezonu musi walczyć o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, dlatego chce wzmocnić zespół. Czy to oznacza, że Harry Kane odejdzie z Tottenhamu, ale nie wyprowadzi się z Londynu?