Piotr Wawrzyk nie będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Senat odrzucił kandydaturę posła PiS

Debata i seria pytań

Nim doszło do głosowania w Senacie odbyła się burzliwa debata i seria pytań do kandydata PiS. Wielu senatorów wypominało mu, że jest osobą zaangażowaną politycznie.

Pod adresem kandydata PiS padło także wiele pytań, m.in. o to jakie działania podjąłby, aby przeciwdziałać pedofilii w kościele.

Poseł odpowiedział, że to zjawisko zawsze będzie złem i będzie wymagało potępienia. Dodał, ze jako RPO podjąłby działania „o charakterze edukacyjnym, pokazującym, w jaki sposób można się stać ofiarą, czego unikać, by nie stać się ofiarą”. - Ale też wydaje mi się, że wymaga to szerszych działań także o charakterze ogólnospołecznym – mówił.