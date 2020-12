Piotr Wawrzyk kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

- Nie będzie to Bartłomiej Wróblewski. To będzie minister Piotr Wawrzyk, obecny wiceszef MSZ. Taka osoba, która – wydaje mi się – nie powinna wzbudzać jakichś nadzwyczajnych kontrowersji i sprzeciwu w opozycji - ogłosił Ryszard Terlecki.

Piotr Wawrzyk pracował m.in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Zespole Prawnym Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, pełnił funkcję eksperta do spraw realizacji zobowiązań akcesyjnych. Współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w pracach komisji sejmowych i senackich zajmujących się wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego. Do 2009 był ekspertem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

2 lutego 2018 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat posła z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim, otrzymując 6750 głosów. W związku z tym wyborem ustąpił z funkcji w MSZ. 27 listopada 2019 powrócił do MSZ w randze sekretarza stanu. Powierzono mu sprawy związane z członkostwem Polski w UE, prawne, prawno-traktatowe, dotyczące Narodów Zjednoczonych oraz konsularne i parlamentarne.