Piotr Müller: Polski rząd nie przewiduje organizacji referendum co do członkostwa Polski w Unii Europejskiej Lidia Lemaniak

Piotr Müller Sylwia Dabrowa

– Polski rząd nie przewiduje organizacji referendum co do członkostwa Polski w Unii Europejskiej – powiedział rzecznik prasowy rządu, Piotr Müller. W ten sposób odniósł się do słów Janusza Kowalskiego, posła Solidarnej Polski.