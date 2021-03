Piotr Muller o TSUE: Wykroczył poza swoje kompetencje w zakresie stwierdzenia nadrzędności prawa europejskiego nad konstytucją

Rzecznik rządu Piotr Muller podczas czwartkowej konferencji przekazał, że premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie wczorajszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądowniczej.

- Rada Ministrów zarekomendowała, żeby pan premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, co do wyższości konstytucji polskiej nad prawem Unii Europejskiej – powiedział.

Muller podkreślił, że obowiązujące orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do kolizji między prawem krajowym, a unijnym jest takie samo od początku przyłączenia Polski do Wspólnoty. – Żeby nie było żadnych wątpliwości chcemy, żeby w sposób kompleksowy Trybunał Konstytucyjny odniósł się do tej materii – dodał.