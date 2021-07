Piotr Müller o ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa w Polsce: Nie można wykluczyć modelu francuskiego

Rzecznik rządu Piotr Müller we wtorek w programie „Graffiti” odniósł się do wprowadzenia możliwych obostrzeń w Polsce.

- W tej chwili mamy wprowadzony model hybrydowy. Jeżeli obniżamy lub zwiększamy limity, to nie obejmują one osób zaszczepionych. Ten model na pewno zachowamy. Jeżeli limity zmniejszałyby się w niektórych miejscach, to te osoby zaszczepione tymi limitami, co do zasady nie będą objęte – tłumaczył.