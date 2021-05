Piotr Müller: KPO został przesłany do Komisji Europejskiej przez specjalny system informatyczny, co zamyka proces składania

Polityczna wojna o Fundusz Odbudowy. W dalszym ciągu nie wiadomo, co zrobi opozycja

We wtorek Sejm powinien zająć się projektem ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Pytanie, czy się nim zajmie, czy w ogóle dojdzie do głosowania nad tym projektem, a jeśli tak, jak zagłosują posłowie opozycji. Póki co, zarówno Koalicja Obywatelska, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też Lewica nie określiła jednoznacznie swojego stanowiska