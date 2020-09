Piotr Muller: Decyzje dot. kwestii funkcjonowania rządu i jego składu do piątku

W poniedziałek tuż po godzinie 16.00 zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które debatowało, czy zerwać koalicję z Solidarną Polską oraz Porozumieniem i utworzyć rząd mniejszościowy.

- Zakończyła się narada kierownictwa PiS. Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie - poinformowała na Twitterze Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS.

Z kolei we wtorek rzecznik rządu Piotr Muller przekazał na antenie Polskiego Radia, że decyzje PiS ws. koalicjantów i składu rządu zapadną „w najbliższych dniach”, czyli w środę lub czwartek. - Ale dajmy sobie czas do końca tygodnia roboczego. Nie chciałbym się odnosić, do tego, czy takie spotkanie [Kaczyński-Ziobro] się odbywa, bo to kwestia wewnętrzna koalicji – mówił Muller. - Nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić o szczegółach wczorajszego spotkania, więc dajmy jeszcze chwilę czasu, by odpowiednie informacje zakomunikować – dodał.