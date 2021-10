Piotr Müller: Bierzemy pod uwagę blokowanie niektórych rozstrzygnięć UE, w których wymagana jest jednomyślność

Jak obecnie wyglądają relacje między Polską a UE?

Nie są one w tej chwili najcieplejsze, ale w relacjach z UE nie chodzi o to, żeby były one ciepłe czy zimne. Chodzi o to, żeby przekładały się na konkrety dla Polski. Wcześniej negocjowaliśmy budżet unijny i został on wynegocjowany na bardzo dużym poziomie, ale z drugiej strony – nie możemy też być zakładnikiem tych pieniędzy w relacjach związanych z elementami suwerenności naszego kraju. W relacjach międzynarodowych liczy się pragmatyzm, który mają Francja i Niemcy. My też będziemy pragmatyczni, ale w niektórych miejscach ustępować nie można.

Pamiętam, że gdy Ursula von der Leyen została wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej, PiS ogłaszał sukces. Chyba nie tak wyobrażaliście sobie współpracę z tą panią?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, jaka była alternatywa, bo być może już wiele osób o tym pamięta. Mało kto dzisiaj by stwierdził, że komisarz Timmermans byłby lepszy od przewodniczącej von der Leyen. Zdecydowana większość przyzna, że obecna szefowa to lepszy wybór. Pamiętajmy też o tym, że skład Komisji Europejskiej jest odzwierciedleniem pewnego przekonania o tym, jak powinna funkcjonować UE. Polska, Węgry i kilka jeszcze innych krajów, są przedstawicielami konserwatywnego, klasycznego modelu integracji europejskiej. Tego prawdziwego, który leżał u podstaw tworzenia wspólnot europejskich. Inne kraje chciałyby wręcz stworzenie pewnego superpaństwa, ale tak naprawdę zarządzanego przez kilka najważniejszych państw UE. To są dwa zupełnie różne modele. My jesteśmy w grupie tego tradycyjnego rozwiązania, czyli wspólnota europejska, ale w ramach suwerennych, równych państw.