Piotr Gąsowski zakażony koronawirusem. Aktor trafił do szpitala

O stanie swojego zdrowia Gąsowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazał, że znajduje się w szpitalu pod dobrą opieką.

Aktor zamieścił na Instagramie nagranie, na którym widzimy go w masce tlenowej, wspomagającej oddychanie. – Dzień dobry państwu, w końcu mnie też dopadł COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuję wam – powiedział.

Z informacji przekazanych w krótkim filmiku wynika, że aktor zakaził się koronawirusem mimo pełnego zaszczepienia. – Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie! – podkreślił.

Przypomnijmy, że ostatniej doby odnotowano w Polsce 24 239 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 339 chorych.