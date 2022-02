Piotr Balicki ma raka. Znany prezenter opublikował wzruszający wpis. "Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem"

Piotr Balicki to prezenter i konferansjer, pracował przy takich programach jak "Mali Giganci", "Mam Talent", "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W piątek opublikował na Instagramie bardzo osobisty wpis, w którym wyznał, że choruje na nowotwór.

"Nie ma co dłużej udawać (...). To, co napiszę, nie ma wywołać fali współczucia. Chcę tylko zatrzymać falę codziennych wiadomości w stylu "właśnie się dowiedziałam..." itp. Otóż potwierdzam. Do mojego domku zwanego "ciałem", wpadł wilk, ale postanowił nie pukać. Wlazł chamsko, rozsiadł się na kanapie i dość szybko zaczął się panoszyć (...) był podstępny i niesamowicie cichy. (...) Mój dom to obecnie sala nr 2 gdzieś w Centrum Onkologii. Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem" - poinformował swoich fanów.

Jak przyznał, rokowania nie są najlepsze, ale nie zamierza pogrążać się w smutku.