Piosenki Krzysztofa Krawczyka i zespołu Trubadurzy w internecie. Powstał nowy kanał muzyczny Polskiego Radia [RADIO NA ŻYWO]

- Krzysztof mianował mnie perkusistą, choć byłem gitarzystą śpiewającym. Ja mu na to, że nie umiem grać. On mi na to, to się nauczysz. Byłem zły na niego (śmiech), Sławek też go poparł. Ja się wtedy obraziłem na nich strasznie. Pomyślałem sobie „ty mi będziesz mówił, na czym mam grać?” Co więcej, Krzysztof i Sławek poszli do mojego taty i oświadczyli mu, że „panie Lichtman, pana syn nie będzie żadnym adwokatem, lekarzem, będzie muzykiem tak jak my. Niech pan mu kupi perkusję - wspomina Marian Lichtman, przyjaciel, współtwórca grupy Trubadurzy.

- W barwie jego głosu było coś ciepłego i magicznego, coś, co sprawiało, że dla słuchaczy stawał się od razu kimś bliskim i wyjątkowym. Jestem przekonany, że jego piosenki zostaną z nami i że będą się przy nich wzruszać, bawić i tańczyć kolejne pokolenia - podkreśla Marcin Nierubiec, kompozytor kilku piosenek dla Krawczyka.