Piosenka "Running Up That Hill" Kate Bush po 37 latach od wydania jest na szczycie listy przebojów. Wszystko przez serial "Stranger Things" Tomasz Dereszyński

Niesamowita historia. Kate Bush zdobyła właśnie numer 1 na brytyjskiej liście singli z piosenką "Running Up That Hill" po 37 latach od wydania. Historię opisuje The Guardian.