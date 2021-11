Pinkas: Znajdujemy się na bardzo trudnym etapie pandemii. Ludzie stosują się do absurdalnych zaleceń influencerów na Instagramie

- Nam wydaje się, że wszystko jest poza nami, a właściwie, to jest "plandemia", jak to niektórzy mówią, że jest to fake news i komuś to służy. Pojawiają się jakieś spiski wokół tego. To jest szereg czynników, które doprowadziły do sytuacji, że jesteśmy zaszczepieni w mniej więcej 52 proc. - wylicza.