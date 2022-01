Pinkas: Dezinformacja o koronawirusie bardziej zakaźna niż omikron

Pinkas stwierdził w Polsat News, że jest zdruzgotany tym, co dzieje się w internecie, jeśli chodzi o temat koronawirusa.

– To kompletna nonszalancja; opowiadanie, że nie ma czegoś takiego jak pandemia, że to fake news, że ktoś za tym stoi, że ktoś ma w tym jakiś interes, że opieka zdrowotna zarabia. To jest bardziej zakaźne niż omikron – wskazał. – Ilość wahających się (czy się szczepić przeciw COVID-19 – red.) niestety wzrasta, trzeba temu przeciwdziałać – akcentował.

Przekonywał, że "na wirus zwątpienia jest lekarstwo – argument: zobacz, co się stało z sąsiadem, babcią czy dziadkiem, porozmawiaj z lekarzami, którzy pracują na oddziałach covidowych, albo lekarzami opieki podstawowej zajmujących się pacjentami".