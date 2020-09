PILNE: Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Lekarz rodzinny może skierować na test po teleporadzie

Jakie to będą przypadki? - Zdecydowaliśmy utworzyć pewnego rodzaju "furtkę”, czyli rozwiązanie, że w sytuacji przypadków najbardziej oczywistych, gdzie podejrzenie koronawirusa graniczy z pewnością – gdy jest gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, utarta węchu lub smaku – nie będzie konieczności odbycia tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed zleceniem testu – wyjaśnił minister zdrowia.

To ustąpienie ministerstwa przed postulatami lekarzy. Zgodnie z wczesniejszą propozycją lekarze rodzinni dopiero po fizycznym badaniu, a nie teleporadzie, mogli kierować na test. Lekarze obawiali się, że takie rozwiązanie spowoduje jedynie roznoszenie się choroby.

- Mamy nową ścieżkę postępowania z pacjentem. Zaczyna się ona od teleporady. Jeśli wiemy, że nie jest to zakażenie koronawirusem, to pacjent z tej ścieżki schodzi. Jeśli po 3-5 dniach objawy się utrzymują, następuje kolejna teleporada. Lekarz będzie mógł wtedy skierować na testy w kierunku COVID-19 zdalnie, a pacjent nie będzie musiał iść do przychodni na badanie fizykalne - stwierdził minister Niedzielski.

Rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski powiedział, że lekarze wraz z ministrem starali się wypracować stanowisko, które będzie dobre dla wszystkich, zarówno dla pacjentów z COVID19, jak i onkologicznych oraz kardiologicznych. - Z zainteresowaniem przyjęliśmy jesienną strategię. Jej obecność jest ważniejsza, niż jej brak. Panu ministrowi i wszystkim osobom, z którymi rozmawialiśmy chciałbym podziękować - stwierdził dr Sutkowski.