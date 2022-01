Pilne konsultacje prezydenckich doradców z Polski i państw bałtyckich. Chodzi o sytuację na Ukrainie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wezmą udział w czwartek w pilnych konsultacjach prezydenckich doradców z Polski i państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy oraz Estonii, w związku z wydarzeniami wokół Ukrainy.

- Polska jest sojusznikiem wszystkich trzech państw bałtyckich w ramach NATO, wykonuje swoje zobowiązania sojusznicze i jest oczywiste, że będziemy je wykonywać – stwierdził Kumoch.

Natomiast Soloch przekazał, że plany Polski „ są przygotowywane w kontekście sojuszniczym, w kontekście natowskim”. - Plany akcji politycznej to także UE. My, podobnie, jak państwa bałtyckie, kładziemy nacisk na to, by nasze reakcje były budowane w ramach więzi transatlantyckich – dodał polityk.