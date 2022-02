„Pilna prośba” od wojewody. Mazowsze przygotowuje się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

O skierowaniu takiego listu do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast na Mazowszu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. „Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostaliśmy poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacją do 48h” – napisał na Twitterze, a swój wpis opatrzył hasztagiem #Ukraina.