Piłkarz Premier League jest gejem, prawdę wyznał w tajemniczym liście Michał Skiba

Pool Getty/Associated Press/East News

W Premier League niemal już wszystko jest rozstrzygnięte, za moment kibice będą mogli - czekając na Ligę Mistrzów - żyć tematami zastępczymi. Są jednak w piłkarskich szatniach tematy, które chyba zawsze będą tematami „tabu”. Brytyjska bulwarówka The Sun postanowiła jednak opublikować na swoich łamach list zawodnika, który na co dzień występuje w angielskiej ekstraklasie. Był to list od piłkarza-homoseksualisty. Incognito. Personalia zostały owiane tajemnicą.