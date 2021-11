Piłkarskie hity w Anglii i we Włoszech, Barcelona czeka na debiut Xaviego

Ostania przerwa reprezentacyjna w tym roku dobiegła końca, pora wrócić więc na ligowe boiska. Kibice nie będą narzekać na nudę, bo już w weekend czeka ich hit w Premier League i ważne spotkanie na szczycie tabeli Serie A.

Po niemrawym początku sezonu Arsenal w ostatnim czasie spisuje się bardzo dobrze i nie przegrał 11 kolejnych meczów. W sobotę ekipę Mikela Artety czeka jednak arcytrudne zadanie, bo Kanonierzy wyjadą na Anfield Road, by zmierzyć się z Liverpoolem. The Reds dwa tygodnie temu okazali się gorsi od West Hamu i ich przewaga nad The Gunners stopniała - jeśli goście wrócą do Londynu z kompletem punktów, to oni kosztem Liverpoolu zameldują się w pierwszej czwórce. (transmisja od godziny 18.30, Canal+Sport 2).

Weekend w Anglii warto rozpocząć od meczu lidera - Chelsea, który zmierzy się na wyjeździe z Leicester. Lisy nie grają w tym sezonie tak dobrze jak przyzwyczaiły, ale są w stanie zaskoczyć ekipę Thomasa Tuchela. To będzie też ostatni sprawdzian gospodarzy przed meczem z Legią Warszawa w Lidze Europy (godz. 13.30, Canal+Sport 2).