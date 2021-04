Piłkarski weekend: dwa hity w Anglii i mecz o tytuł we Francji

W sobotę o godzinie 18.30 na Canal+Premium rozpocznie się wieczór hitów w Premier League. Najpierw na boisko wybiegną piłkarze Leicester i Manchesteru City. The Citizens mają bezpieczną przewagę 14 punktów nad drugim w tabeli Manchesterem United i wtorkowy mecz z Borussią Dortmund w planach. Pep Guardiola może zdecydować się więc na rotację, w przeciwieństwie do Brendana Rodgersa, bo trener Leicester za nic w świecie nie chce wypaść z TOP 4.

Po tym meczu do akcji wkroczą zawodnicy Arsenalu i Liverpoolu. Mistrza Anglii nie stać już na pomyłki, bo przyszłoroczne europejskie puchary i tak wydają się już trudnym do osiągnięcia celem. W sobotni wieczór zespół Jürgena Kloppa będzie więc niezwykle zdeterminowany, co może mieć opłakane skutki dla dziurawej defensywy Kanonierów (godz. 21, Canal+Family).

W weekend mecz o mistrzostwo zagra też Paris Saint-Germain? Zwykle w kwietniu stołeczna drużyna zajmowała się powiększaniem przewagi nad rywalami, ale tym razem musi stawić czoła silnym przeciwnikom. W sobotę o godz. 17 obrońca tytułu zagra z Lille, które ma tyle samo punktów w tabeli. PSG też ma jednak swoje problemy, bo zarówno w tym, jak i spotkaniu z Bayernem będzie musiało radzić sobie bez reżysera gry Marco Verrattiego.