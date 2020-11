Piłkarski świat dotknięty śmiercią Diego. "Na zawsze zostaniesz w historii futbolu"

"Zgodnie z doniesieniami z Argentyn zmarł Diego Armando Maradona. Najlepszy gracz mojego pokolenia i prawdopodobnie najlepszy w historii. Miejmy nadzieję, że po spełnionym, ale niespokojnym życiu w końcu znajdzie pocieszenie w rękach Boga" - napisał natomiast Gary Lineker. Jeszcze niedawno były angielski napastnik składał Diego urodzinowe życzenia, zwracając się do legendy w ten sposób: "Za tego pierwszego gola mam pretensje do sędziów, nie do ciebie. Ale ten drugi... To był chyba jedyny moment w karierze, kiedy chciałem bić brawo rywalowi, który strzelił nam bramkę".