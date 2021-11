Pijany kierowca próbował przekupić policjantów kiełbasą ze świniobicia

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 11 pod Kępnem. Patrol policji zatrzymał do kontroli kierowcę, który w wydychanym powietrzu miał ponad półtora promila alkoholu - donosi Radio Poznań. Na domiar złego auto, którym jechał, nie posiadało ani ważnego przeglądu technicznego, ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pochodzący z gminy Kluczbork 37-latek by uniknąć surowej kary zaoferował funkcjonariuszom nie tylko sporą kwotę, ale także... wędliny z domowego świniobicia.

Mundurowi nie przyjęli oferty. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Będzie odpowiadał nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu (za co grozi do 2 lat więzienia), ale także za próbę przekupstwa (do 10 lat odsiadki).