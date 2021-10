Pijana gwiazda za kółkiem. Jak wyjść z twarzą z wizerunkowej wpadki?

Dla wielu fanów artystki to był szok. Na początku września w centrum Warszawy policja zatrzymała kierowcę BMW. Jak się okazało później, za kółkiem siedziała gwiazda polskiej estrady - Beata Kozidrak. Wokalistka zespołu Bajm miała jechać „zygzakiem”, od krawężnika do krawężnika. Zauważył to jeden z kierowców, zablokował jej samochód na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego. Potem zadzwonił po policję. Policja poinformowała, że miała 2 promile alkoholu we krwi. Dzień później artystka stawiła się w komisariacie, usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności. Ona sama odmówiła składania zeznań, ale wydała oświadczenie.

„Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata” - napisała na Instagramie.