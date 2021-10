Pietruszka 15 zł za kilogram, ziemniaki 9 zł za kilogram. AGROunia prezentuje ceny z warzywaniaka w centrum Warszawy

AGROunia co jakiś czas zamieszcza w mediach społecznościowych posty w których prezentowane są ceny artykułów spożywczych, czy np. kraj pochodzenia danych produktów, pomimo tego, że są one dostępne w Polsce. Tym razem zaprezentowano ceny artykułów spożywczych w jednym z warszawskich warzywniaków. - "DROŻYZNA w sklepie, nie u rolnika"- rozpoczyna si wpis.

W dalszej części wymieniono ceny poszczególnych produktów. I tak, zgodnie z postem i dołączonymi do niego zdjęciami cen, w danym miejscu za kilogram pietruszki trzeba zapłacić16 zł, za ziemniaki 9 zł. - "Cebula 10 razy droższa niż u rolnika"- wskazano. Do tego dodano 14 zł, które trzeba zapłacić za "chlebek". - "To są ceny w warzywniaku w centrum Warszawy- podkreślono.

W poście zaznaczono ponadto, że "z jednej strony musimy się do takich cen przyzwyczajać", tłumacząc to rosnącymi kosztami paliwa, energii czy pracy.