Pierwszy raport dotyczący działalności sponsoringowej w Polsce

W badaniach przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia w grudniu 2020 roku 54% badanych wskazało ORLEN jako firmę najczęściej angażującą się w działalność sponsoringową. PKN zanotował tym samym znaczny wzrost o 11 p.p. w stosunku do roku 2019 i w sposób znaczący wyprzedził pozostałe analizowane marki.

W 2020 roku ORLEN zaangażował wspieranych przez siebie sportowców – w tym między innymi Roberta Kubicę czy Bartłomieja Marszałka – w działania, które zastępowały często odwoływane z powodu pandemii zawody. Jedną z takich inicjatyw były obchody stulecia Cudu nad Wisłą. Dzięki unikalnemu konceptowi oraz wieloetapowym działaniom w mediach i digital, projekt odnotował rekordowe zasięgi w historii działań sponsoringowych PKN ORLEN.

– Dla nas sponsoring sportu to coś więcej niż ekspozycja logotypu. To transfer wartości i budowanie pomostu łączącego obecnych i przyszłych mistrzów sportu. Raport, który przygotowaliśmy, wskazuje, że istotnie przyczyniamy się do rozwoju polskiego sportu i kultury, jednocześnie skutecznie wspierając realizację celów biznesowych – mówi Agata Pniewska, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów.

PKN ORLEN jest także aktywnym mecenasem instytucji kultury. Wspiera między innymi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego główną misją jest ochrona twórczości i dziedzictwa najwybitniejszego polskiego kompozytora. Zaangażowanie Koncernu w projekty sponsoringowe ma również wymiar społeczny. W 2020 roku ORLEN wsparł 70 instytucji, przedsięwzięć, klubów i stowarzyszeń sportowych. Z tej pomocy skorzystało ponad 320 tysięcy dzieci w całym kraju.