Pierwszy raport dotyczący działalności sponsoringowej w Polsce. Orlen to firma najczęściej angażująca się w działalność sponsoringową

W badaniach przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia w grudniu 2020 roku 54% badanych wskazało ORLEN jako firmę najczęściej angażującą się w działalność sponsoringową. PKN zanotował tym samym znaczny wzrost o 11 p.p. w stosunku do roku 2019 i w sposób znaczący wyprzedził pozostałe analizowane marki.

– Dla nas sponsoring sportu to coś więcej niż ekspozycja logotypu. To transfer wartości i budowanie pomostu łączącego obecnych i przyszłych mistrzów sportu. Raport, który przygotowaliśmy, wskazuje, że istotnie przyczyniamy się do rozwoju polskiego sportu i kultury, jednocześnie skutecznie wspierając realizację celów biznesowych – mówi Agata Pniewska, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów.

PKN ORLEN jest także aktywnym mecenasem instytucji kultury. Wspiera między innymi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego główną misją jest ochrona twórczości i dziedzictwa najwybitniejszego polskiego kompozytora. Zaangażowanie Koncernu w projekty sponsoringowe ma również wymiar społeczny. W 2020 roku ORLEN wsparł 70 instytucji, przedsięwzięć, klubów i stowarzyszeń sportowych. Z tej pomocy skorzystało ponad 320 tysięcy dzieci w całym kraju.

Raport roczny poświęcony działalności sponsoringowej to pierwsza tego typu publikacja na rynku. Zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez ORLEN, efekty działalności sponsoringowej oraz opis wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi.