Pierwszy przyszedł, pierwszy odchodzi. Lucas Guedes rozstał się z Pogonią Siedlce

Po spadku z 1. ligi w Siedlcach doszło do prawdziwej rewolucji w składzie. Niewielu zawodników zdecydowało się pozostać w szeregach przygotowującej się do walki poziom niżej ekipy. Stąd wiele nowych nazwisk i jeszcze więcej twarzy, które latem pojawiały się na testach w Pogoni. Ostatecznie zakontraktowano aż 17 nowych zawodników. Jako pierwszy kontrakt podpisał Lucas Guedes, dla którego był to powrót do Polski.

Roczny kontrakt i „dziesiątka” na plecach – to otrzymał 22-latek po tym, jak zdecydował się właśnie na Siedlce. - Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Muszę przyznać, że mało który klub w ekstraklasie ma takie warunki jak Pogoń. Cieszę się, że otrzymałem kredyt zaufania. Chcę pomóc Pogoni. Skupiam się na tym, co jest, dzień po dniu, krok po kroku – mówił po zaprezentowaniu się nowym kibicom.