PIerwszy przemówienia prezydenta Joe Bidena w Kongresie: Ameryka znów rusza do przeodu

Prezydent Joe Biden triumfalnie w przemówieniu do Kongresu oświadczył, że Stany Zjednoczone „znowu ruszyły” i obiecał biliony dolarów na odbudowę amerykańskiej klasy średniej po pandemii i przywrócenie życia „zapomnianym” robotnikom. Sto dni po objęciu prezydentury mówił o konieczności wdrożenia nowego pakietu wydatków i ulg podatkowych, którego mają kosztować 1,8 biliona dolarów. Ogromna część tych pieniędzy przeznaczono by na na edukację i opiekę nad dziećmi, zaś 800 miliardów dolarów ulg podatkowych dotyczyłoby rodzin o średnich i niskich dochodach. Joe Biden wezwał również Kongres do podniesienia płacy minimalną do 15 dolarów za godzinę oraz by przyjął jego rozwiązania odnośnie migracji.

Chwaląc sukces masowych szczepień przeciwko Covid-19, Bi-den powiedział Kongresowi i narodowi, że Amerykanie zawsze powstają. Ameryka jest gotowa do startu. Znowu pracujemy, znowu marzymy, ponownie odkrywamy i przewodzimy światu.

Wprowadzenie szczepionki przeciwko koronawirusowi Biden nazwał jednym z największych osiągnięć logistycznych w historii Stanów Zjednoczonych. Potem wyjaśniał, że ten narodowy wysiłek musi skupić się teraz na odbudowie gospodarki i walce z nierównościami za pomocą największego planu za-trudnienia od czasów II wojny światowej. Biden mówił, że Amerykanów z klasy robotniczej ignorowani, podczas gdy jeden procent najbogatszych mieszkańców tego kraju wzbogacił się, ale jego plany dadzą tym pierwszym szansę. Czujesz się pozostawiony i zapomniany w szybko zmieniającej się gospodarce. Porozmawiam z tobą – mówił Biden i obiecał Amerykanom dobrze płatne prace, których nie można będzie zlecić poza USA. W każdym aspekcie swojego przemówienia telewizyjnego w czasie największej oglądalności, Biden powtarzał swoją mantrę, że „Ameryka powróciła” - zarówno pod względem wy-chodzenia z pandemii, jak i porzucenia zawirowań z czasów jego poprzednika.

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, prezydent podkreślił powrót do międzynarodowych partnerstw zniszczonych przez Trumpa. Wśród wielu odniesień do Chin, Biden mówił, że podczas gdy Pekin dąży do dominacji, „witamy konkurencję” i „nie szukamy konfliktu”.

Jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, prezydent przedstawił długą listę życzeń Demokratów, w tym reformę policji, reformy proimigracyjne i kontrolę broni - jedne z najbardziej drażliwych kwestii w polityce Stanów Zjednoczonych.

Prosił Republikanów i Demokratów o współpracę nad jednym z najbardziej gorących tematów w kraju, mówiąc: zakończmy naszą wyczerpującą wojnę z imigracją. Ale Republikanie nie okazywali zachwytu wobec apeli Bidena o jedność, oskarżając go o to, że deklaruje tę ideę, jednocześnie promując lewicowy program. Nasza przyszłość nie będzie pochodzić ze schematów Waszyngtonu ani socjali-stycznych marzeń. Będzie pochodzić od was - narodu amerykańskiego, mówił Tim Scott, jedyny czarnoskóry senator Re-publikanów, po zakończeniu mowy Bidena. Prezydent Biden obiecał określony typ przywództwa – dodał. Po trzech miesiącach urzędowania prezydenta i jego partii oddalają nas coraz bardziej. Biden liczy na poparcie dla swojego pomysłu, by sięgnąć po pieniądze najbogatszych dla sfinansowania jego pomysłów, a przypomnijmy, chodzi o astronomiczna sumę 1,8 biliona do-larów. Plan, który będzie wymagał zatwierdzenia przez po-dzielony Kongres, przeznaczyłby pieniądze na wczesną edukację, opiekę nad dziećmi i szkolnictwo wyższe. Aby to sfinansować, najwyższa stawka podatku dochodowego wzrosła-by z 37 proc. do 39,6 proc. Plan Bidena zlikwidowałby luki prawne i ulgi w podatku dochodowym od kapitału, jednocześnie zwiększając „miliardy”, jak oczekuje Biały Dom, w za-ostrzonym reżimie podatkowym dla odziedziczonego bogactwa.

