Pierwszy lot testowy modelu energooszczędnego samolotu Flying-V w niemieckiej bazie lotniczej. Próba udała się.

Lider projektu, dr Roelof Vos, jego zespół naukowców i inżynierów, zabrali model Flying-V o wadze 22,5 kg i szerokości 3 m do testów do bazy lotniczej w Niemczech, gdzie mogli współpracować z zespołem Airbusa.

Zespół zoptymalizował model lotu, aby zapobiec temu problemowi. Rotacja była łatwa, start nastąpił przy prędkości 80 km / h. Ciąg był dobry, a prędkości i kąty lotu zgodne z przewidywaniami.

Ale testowanie nowej technologii nie jest proste. Zespół musiał zmienić środek ciężkości samolotu i naprawić antenę, aby poprawić telemetrię. Lot potwierdził też, że projekt wykazuje zbyt dużą niestateczność, co powoduje nierówne lądowanie.

Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie danych zebranych podczas lotu do aerodynamicznego (programowego) modelu samolotu. Umożliwi to zaprogramowanie go w symulatorze lotu do wykorzystania w przyszłych badaniach, przy dalszym udoskonalaniu charakterystyk lotu. Zespół przygotuje też model do przyszłych testów.

Flying-V to konstrukcja energooszczędnej maszyny długodystansowej. Konstrukcja integruje kabinę pasażerską, ładownię i zbiorniki paliwa w skrzydłach, tworząc kształt litery V.

Obliczenia przewidywały, że ulepszony kształt aerodynamiczny i zmniejszona masa ograniczą zużycie paliwa o 20 proc. w porównaniu z najbardziej dziś zaawansowanymi samolotami.