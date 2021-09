Pierwszy kongres ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Wystąpić ma gość specjalny, który „zmieni oblicze polskiej polityki”

Hołownia zaznaczył, że po tej dacie "na trwałe zmieni się oblicze polskiej polityki". – Po czwartym września nic nie będzie takie, jak było do tej pory – mówił.

Na razie tożsamość gościa specjalnego pozostaje tajemnicą.

Podczas kongresu ma zostać przedstawiony między innymi program ruchu. - Przedstawimy nasz program, naszą wizję Polski, zobowiązania, które podejmujemy, idąc drogą zielonej demokracji – podkreślał Hołownia.

Na YouTubie tuż przed kongresem Hołownia obiecywał: - Przedstawimy Wam potężny ruch społeczno-polityczny, pokażemy, co stoi u podstaw jego działania, co go napędza i co jest źródłem jego wiedzy eksperckiej. Poznacie ludzi, wizje, idee i bardzo konkretne rozwiązania programowe.