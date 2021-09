Pierwszy kongres ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Gościem specjalnym "Jaśmina" - aplikacja polityczna

W sobotę chwilę po godzinie 11 w Warszawie rozpoczął się pierwszy kongres ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Podczas wydarzenie zapowiadany był gość specjalny, który " na trwałe zmieni oblicze polskiej polityki".

Gościem specjalnym okazała się "Jaśmina" - polityczna aplikacja na telefony.

– To jest naprawdę przełom w polskiej polityce. Jesteście dzisiaj jego świadkami. Pierwsza w Polsce aplikacja polityczna, która da wam możliwość głosowania w ważnych dla Polski sprawach, a za chwilę będzie informowała was o eventach odbywających się w waszej okolicy, o tym co warto dzisiaj zrobić, będzie podawała porady, próbowała być z wami jak najbliżej tak, byśmy korzystali z tego, że jesteśmy cyfrowym społeczeństwem, mogli budować jak najlepszą, najbardziej demokratyczną i rozmawiającą ze sobą RP – stwierdził Szymon Hołownia.