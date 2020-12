Pierwszy autobus covidowy przewiózł chorych do Szpitala Narodowego. Specjalnie wyposażone pojazdy mają odciążyć karetki

To prowizorki! Lekarze alarmują: oddziały covidowe są często nieprzystosowane do leczenia chorych. "To pozorowana pomoc"

Tworzone naprędce w całej Polsce oddziały, przeznaczone do leczenia chorych zakażonych koronawirusem, są często zupełnie nieprzystosowane do zadań, jakie mają spełniać - takie sygnały od medyków docierają codziennie do zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego trafiło pismo podpisane przez Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego OZZL mówiące o pozorowanym leczeniu w "potiomkinowskich" oddziałach szpitalnych.