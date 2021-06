Pierwsze zwycięstwo Austrii na Euro. Macedonia Północna zachwyciła w debiucie

Mecz Austrii z Macedonią Północną był przez wielu wytykany palcami przed turniejem, jako przykład dlaczego 24-zespołowe Euro nie powinno istnieć. Pierwsi na mistrzostwach Europy nie wygrali jeszcze meczu, a dla drugich był to debiut, więc oczekiwania nie były duże. W niedzielny wieczór obie reprezentacje pokazały jednak, że zasłużyły na grę na wielkim turnieju i zapewniły kibicom nie małe emocje.

U bukmacherów faworytem była Austria i nie bez powodu, bowiem piłkarze pokroju Marcela Sabitzera czy Davida Alaby stanowiliby o sile większości zespołów. Z resztą obaj przyczynili się do końcowej wygranej. W 18. minucie Austria wyszła na prowadzenie, gdy pomocnik RB Lipsk posłał fantastyczne crossowe podanie w pole karne do Stefana Lainera, który z woleja trafił do siatki. Dla prawego obrońcy Borussi Moenchengladbach było to dopiero drugie trafienie w narodowych barwach.