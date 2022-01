Pierwsze zabójstwo w Londynie w tym roku. Ofiarą jest 46-letni Polak

Portal standard.co.uk donosi, że do zabójstwa mężczyzny doszło po północy z poniedziałku na wtorek w Yiewsley, na dalekich przedmieściach zachodniego Londynu. W środę wieczorem policja poinformowała, że ofiarą jest mieszkający tam na stałe 46-letni obywatel Polski, Dariusz W.

Policja uważa, że po sprzeczce z grupą mężczyzn, do której doszło na ulicy, został on zaatakowany nożem i pomimo podjętych prób reanimacji, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń na miejscu. Mężczyzna miał wiele ran. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Na razie nikt w sprawie zabójstwa nie został aresztowany.

Standard.co.uk informuje, że było to drugie zabójstwo w Yiewsley w ciągu pięciu dni. Poprzednie miało miejsce jeszcze w 2021 roku. Wówczas to śmiertelnie dźgnięty nożem został 16-letni chłopiec. Stał się on 30. nastolatkiem zamordowanym w zeszłym roku w Londynie, co jest najgorszym bilansem w historii.

standard.co.uk