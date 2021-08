Pierwsze w pełni elektryczne samoloty towarowe znajdą się we flocie firmy DHL Express

DHL Express tworzy pierwszą na świecie zeroemisyjną sieć logistyczną Express, wykorzystującą transport elektryczny. Dwanaście elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation zostanie przekazanych DHL Express do 2024 roku.

Elektryfikacja floty (powietrznej i naziemnej) to jedno z założeń strategii zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez grupę Deutsche Post DHL. Do 2050 roku Grupa DHL zakłada osiągnięcie całkowitej dekarbonizacji swojej działalności.

DHL Express, światowy lider międzynarodowych przesyłek ekspresowych, jako pierwszy na świecie zamówił dwanaście w pełni elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation. Model ten umożliwia liniom lotniczym – zarówno towarowym, jak i pasażerskim – posiadanie floty o zerowej emisji. DHL Express ma otrzymać elektryczne samoloty w 2024 roku.

Samolot może być obsługiwany przez jednego pilota. Ładowanie niezbędne dla godzinnego lotu potrwa maksymalnie 30 minut. Proces ten może odbywać się podczas załadunku i rozładunku, co zagwarantuje terminowość dostarczania przesyłek przez DHL Express na całym świecie. Maszyna może maksymalnie przewieźć 1 200 kg ładunku, a jego zasięg wynosi do 815 kilometrów. Natomiast oprogramowanie pokładowe stale monitoruje wydajność lotu, aby zapewnić optymalne wyniki. W związku z tym model znakomicie nadaje się do obsługi tras dowozowych. Warto też zauważyć, że wymaga mniej-szych inwestycji w infrastrukturę stacji.