Pierwsze śmigłowce H145 firmy Airbus Helicopters trafiły do wojskowego odbiorcy w Ameryce Południowej

Firma Airbus Helicopters dostarczyła śmigłowce H145 pierwszemu wojskowemu nabywcy tej wielozadaniowej dwusilnikowej maszyny w Ameryce Południowej.

Trafiły one do sił powietrznych Ekwadoru. Do końca 2021 r. tamtejsi lotnicy otrzymają sześć takich maszyn.

Wiropłaty funkcjonują pod nazwą „Cobra”, a kontrakt obejmuje też zorganizowane w kraju szkolenie dla 12 pilotów i 15 techników.

-Cieszymy się, że dostajemy tak zaawansowany sprzęt. Potrzebujemy go do zadań w Andach na wysokości do 6000 metrów, w dżungli i na wybrzeżu- powiedział pułkownik pilot Franck Cevallos, dowódca 22 Skrzydła Lotnictwa Bojowego Sił Powietrznych Ekwadoru.

Dzięki wyposażeniu śmigłowców, możliwe będzie szybkie przejście od misji ratunkowej do transportowej- dodał pułkownik pilot Jose Chiriboga, szef operacji lotniczych w dowództwie Sił Powietrznych Ekwadoru.

Wiropłaty pomogą w ochronie granic i walce z handlarzami narkotyków, a także w akcjach ratowniczych na dużych wysokościach i przy klęskach żywiołowych.