Pierwsze sankcje wobec Rosji za agresję na Ukrainę. Poseł Jarosław Sachajko: Powinny być wyprzedzające, a nie post factum

M.in. Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, nałożyły już pierwsze sankcje na Rosję za to, że wojska tego kraju weszły na teren Ukrainy. Poseł ugrupowania Kukiz'15, Jarosław Sachajko, pytany przez polskatimes.pl o to, czy sankcje powinny być dużo bardziej daleko idące, czy na ten moment są one wystarczające, odpowiedział, że „trzeba zastanowić się, na czym nam zależy, czy nam zależy na suwerenności Ukrainy, czy na tym, aby panu Putinowi pozwolić na dalszą agresję”. – Jeżeli państwom Europy Zachodniej zależałoby na tym, aby Rosja nie zaatakowała Ukrainy, to sankcje powinny być wprowadzone wtedy, kiedy Rosja gromadziła wojska w pobliżu granic Ukrainy – wyjaśnił poseł Kukiz'15.