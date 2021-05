Pierwsza, gorąca premiera kinowa roku! Pazura, Knap, Zydek w komedii romantycznej Druga Połowa w piłką w tle. Galeria zdjęć z premiery.

Netflix w marcu 2021. Co oglądać? Premiery filmów i seriali. Te produkcje umilą nam chłodne popołudnia i wieczory! Nowości już od 1.03.2021

NETFLIXOWE PREMIERY FILMÓW I SERIALI W MARCU 2021. Jaki jest sprawdzony sposób na spędzenie idealnego zimowego wieczoru? Na pierwszy plan wysuwają się wciągająca książka lub spacer. Jeśli jednak nie czujesz weny czytelniczej, a na myśl o wyjściu na zewnątrz przechodzą Cię dreszcze – przygotuj kubek ciepłej herbaty, rozsiądź się wygodnie przed telewizorem i chwyć za pilota. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę nowości na Netflixie! Jakich nowych produkcji możemy spodziewać się w marcu? Wśród premier znajdziemy takie tytuły jak: „Biggie. I got a story to tell”, „Dopasowani” czy „Sky Rojo”. Oto lista premier filmów i seriali na Netflixie w marcu 2021 roku!