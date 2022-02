"Pierożki z ludzkich płodów". Rzecznik instytutu na UJ stracił pracę Małgorzata Puzyr

Colegum Novum Uniwersytet Jagielloński Fot. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

"Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?" – napisał na Twitterze Samuel Nowak, działacz Partii Razem i rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Adrian Ochalik przekazał, że umowa o pracę z Nowakiem zostanie rozwiązana.