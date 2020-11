Pieniądze z unijnego budżetu dla Polski. Już od początku naszego członkostwach w Unii Europejskiej jesteśmy ich największym beneficjentem Aleksandra Kiełczykowska

Nie jest tajemnicą, że Polska należy do największych beneficjantów unijnego budżetu. W ciągu 16 lat członkostwa w organizacji nasz kraj otrzymał ponad 181 miliardów euro. W tym samym czasie Polska do unijnego budżetu wpłaciła 58 miliardów. Dotacje z budżetu, to m.in. tysiące kilometrów nowych dróg, w tym ekspresowych i autostrad, obwodnice, modernizacja kolei, transportu miejskiego i mnóstwo innych inwestycji. To również olbrzymie wsparcie dla polskich rolników.