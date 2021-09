Pieniądze z Funduszu Odbudowy. Wiceminister Waldemar Buda mówi, kiedy Polska je otrzyma

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Według mediów, cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, miał on powiedzieć 1 września, podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

Wiceminister Waldemar Buda pytany przez polskatimes.pl o to, kiedy Polska dostanie pieniądze z Unii Europejskiej podkreślił, że jest przekonany, iż to jest bardzo bliska perspektywa, kwestia kilku tygodni.