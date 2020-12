Pieniądze dla hodowców chryzantem. Łącznie przekazano już 8,5 mln zł

Wysokość wsparcia wynosi 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat cięty.

Rekompensaty wypłacane są tym posiadaczom chryzantem, którzy do końca listopada wywiązali się z obowiązku dostarczenia do Agencji pokwitowań za przekazanie kwiatów do wykorzystania, jak i do utylizacji. Pieniądze trafią na ich konta do końca tego roku.

Premier Morawiecki: Cmentarze będą zamknięte