Pielgrzymka papieża Franciszka do Iraku. Modlitwa w Mosulu za ofiary wojny na tle ruin

Papież do Bagdadu przybył w piątek nie bacząc na ryzyko po serii ostatnich zamachów w Iraku. Podczas swojej podróży odwiedził już kościoły w Bagdadzie, spotkał się z najwyższym duchownym szyickim Alim al-Sistanim i odbył spotkanie międzywyznaniowe w starożytnym mieście Ur w dzisiejszym południowym Iraku. To miejsce pochodzenia biblijnego Abrahama. Wraz z innymi przywódcami religijnymi w Iraku modlił się tam o zasypywanie podziałów pomiędzy ludźmi różnych religii.

Papież przyjechał też do kraju mocno doświadczonego wojną. Właściwie każda grupa społeczna w Iraku doświadczyła jej okropieństw w ciągu ostatniej dekady. Bardzo wymowna była niedzielna modlitwa Franciszka w Mosulu, którą odmówił w intencji ofiar wojen. W tle za papieżem widać było tylko ogromne zwałowisko ruin miejscowego kościoła. To zniszczenia dokonane głównie przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego.

Papież Franciszek swoją podróż do Iraku planował już od dłuższego czasu. Po raz pierwszy zapowiedział ją w czerwcu 2019 r. podczas audiencji dla Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim ROACO. Jak mówił w grudniu zeszłego roku rzecznik Watykanu Matteo Bruni, swoją ostatnią podróż papież Franciszek odbył w listopadzie 2019 r. Wtedy głowa Kościoła odwiedziła Tajlandię oraz Japonię. Bruni dodał, że „jednym z celów pielgrzymki do Iraku jest pocieszenie chrześcijan, którzy - w związku z wojnami i konfliktami w regionie - musieli uciekać z Iraku i innych krajów Bliskiego Wschodu”. Prezydent Iraku, Barham Salih zaraz potem napisał na Twitterze, że pielgrzymka będzie też „przesłaniem pokoju dla Irakijczyków”. „Pocieszenie chrześcijan”, o którym mówił watykański rzecznik, ma jak najbardziej realną podstawę. Pierwsi chrześci-janie na terenie obecnego Iraku pojawili się już w I wieku. Po zajęciu ziem przez Arabów, chrześcijanie zamieszkujący obecny Irak musieli płacić podatek od wyznania. Dzięki podatkowi, Arabowie nie zmuszali chrześcijan do zmiany wiary. Oblicza się, że w latach 90. XX w. w Iraku żyło 1,5 mln chrześcijan.

Argentyński hierarcha pokusił się nawet o obrazowe porównanie: „Będzie to rodzaj uderzenia w dzwon dla całego Bli-skiego Wschodu po tylu utrapieniach, które nadal istnieją w Syrii oraz w Libanie. Papież zachęci w tym kontekście do bycia ludźmi komunii oraz świadkami miłości Boga. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich odniósł się także do perspektywy powrotu młodych ludzi do swoich krajów po przymusowej emigracji”.

Mówił także o wielkiej miłości, jaką papież darzy kolebkę chrześcijaństwa. Warto przypomnieć, że jako taką właśnie – Ur, ziemię Abrahama, pragnął ją odwiedzić Jan Paweł II w 2000 r., który był Rokiem Świętym Wielkiego Jubileuszu. Ostatecznie wizyta ta nie doszła do skutku. W jej miejsce zorganizowano symboliczną duchową pielgrzymkę. W tej uroczystości w Watykanie 23 lutego 2000 r. uczestniczyli poprzez telemost wierni Kościoła chaldejskiego w Iraku, zgromadzeni w katedrze św. Józefa w Bagdadzie.