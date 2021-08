Piękny gol Muciego ratuje Legię. Remis w pierwszym meczu z Dinamem Zagrzeb

Przed środowym meczem Legia przegrała w 2. kolejce PKO Ekstraklasy z beniaminkiem Radomiakiem Radom 1:3. Natomiast Dinamo zremisowało w hicie ligi chorwackiej z Rijeką 3:3 i to oni byli wśród bukmacherów faworytem (1,67 vs 6,00 na Legię). Czesław Michniewicz dał jednak odpocząć swoim podopiecznym i sześciu z nich zaczęło starcie z Radomiakiem na ławce. W składzie Dinama znalazło się również czterech piłkarzy, którzy pojechali z Josipem Juranoviciem na Euro 2020.

Gospodarze dominowali od pierwszych minut. Bardzo aktywny był skrzydłowy Mislav Orsić, który sprawiał Juranoviciowi sporo problemów. Chorwaci łatwo wymieniali się szybkimi podaniami, a Artur Boruc miał nie miało roboty. W pierwszych 45 minutach bramkarz Legii miał cztery udane interwencje - jedna co prawda wylądowała pod nogami rywala, a następnie w bramce, ale sędzia liniowy dopatrzył się spalonego. Legia co prawda miała przewagę w posiadaniu piłki (54 proc. w pierwszej połowie), ale nie owocowało to niczym szczególnym. Podopieczni Czesława Michniewicza mieli dwie okazje w pierwszej odsłonie, ale obie nie wykorzystane. Przy pierwszej nieczysto w piłkę głową trafił Rafa Lopes, a przy drugiej świetnie z futbolówką zabrał się Mahir Emreli, ale kolejny kontakt z nią był już gorszy. Do przerwy było 0:0.