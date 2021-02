Piękny gol Krychowiaka i zwycięstwo Lokomotivu w derbach Moskwy (WIDEO)

NOWE Piotr Żyła chwali się nowym autem. "Uważaj, bo się ex spodoba". Czym jeździ skoczek? [28.02]

Piotr Żyła to nie tylko znakomity skoczek, ale i miłośnik motoryzacji. Sportowiec opublikował na instagramie zdjęcie, na którym zasiada za kierownicą efektownego auta i przebija się przez zaspy śniegu. "Piękna zima nastała. Dla Subarka to idealne warunki. Chyba wszyscy posiadacze Subaru nie mogli się doczekać kiedy można zacząć pokonywać wszystkie zaspy i do tego mieć ogromną przyjemność z takiej jazdy" - napisał Żyła w komentarzu zdjęcia na instagramie. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach co Piotr Żyła trzyma w garażu i co na to była żona, Justyna Żyła?