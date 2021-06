Piękne polskie miasteczka oszczędzone przez burzliwą historię

Oto kilka propozycji miast, w których można pooddychać polską historią, choć niekoniecznie są one wymieniane w każdym przewodniku. Tym razem zostawiamy więc Kazimierz nad Wisłą, Sandomierz i Zamość - zakładając, że te polskie perły architektury miejskiej są na tyle znane, że większość naszych Czytelników albo już je odwiedziła, albo od dawna planuje się tam wybrać. Przedstawiamy za to kilka propozycji z gatunku tych nieco rzadziej prezentowanych - i gwarantujemy, że każde z tych miast jest w stu procentach warte odwiedzenia i zwiedzania. Różnić się może za to intensywność tych odwiedzin. Pełne cennych zabytków Chełmno może być pełnoprawnym celem całodziennej wycieczki. Pozostałe miasta rekomendujemy do odwiedzenia raczej przy okazji - jeśli zdarzy nam się zagościć w ich okolicy. Wszystkie bowiem położone są w regionach, w których warto spędzić choć część wakacji.